Airfest Festival – Chamagnieu, 7 juin 2025 07:00, Chamagnieu.

Isère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Airfest Festival est un événement national.

C’est le rendez-vous annuel incontournable pour les passionnés d’airsoft en France.

Le but du jeu est d’éliminer ses adversaires avec des répliques d’armes à feu projettant des billes en plastique.

Chamagnieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Airfest Festival is a national event.

It’s the unmissable annual rendezvous for airsoft enthusiasts in France.

The aim of the game is to eliminate opponents with replica firearms projecting plastic pellets.

German :

Das Airfest Festival ist eine nationale Veranstaltung.

Es ist der unumgängliche jährliche Treffpunkt für Airsoft-Fans in Frankreich.

Das Ziel des Spiels ist es, seine Gegner mit Nachbildungen von Schusswaffen, die Plastikkugeln projizieren, auszuschalten.

Italiano :

L’Airfest Festival è un evento nazionale.

È l’evento annuale imperdibile per gli appassionati di airsoft in Francia.

Lo scopo del gioco è eliminare gli avversari con armi da fuoco replica che proiettano pallini di plastica.

Espanol :

El Festival Airfest es un acontecimiento nacional.

Es la cita anual ineludible para los aficionados al airsoft en Francia.

El objetivo del juego es eliminar a tus adversarios con réplicas de armas de fuego que proyectan perdigones de plástico.

L’événement Airfest Festival Chamagnieu a été mis à jour le 2025-05-22 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné