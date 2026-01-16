Airparc Le parc de loisirs géant Auerrexpo Auxerre

Airparc Le parc de loisirs géant

Auerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Air Parc le rendez-vous incontournable des familles !

Bonne nouvelle l’événement le plus attendu par les familles est de retour pendant les vacances de février !

Du lundi 9 au samedi 21 février 2026, Air Parc débarque avec encore plus de surprises et un max de structures gonflables pour faire bouger les enfants dans tous les sens.

Quand il fait froid dehors, Air Parc devient LE spot parfait pour se défouler, s’amuser et dépenser toute cette énergie accumulée. Rires garantis, sauts illimités et souvenirs en famille au programme.

?? Anticipez dès maintenant votre planning des vacances les enfants vont adorer, et vous aussi.

Février n’a jamais été aussi fun ! .

Auerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Airparc Le parc de loisirs géant

