Airs au carillon à la Tour Jacquemart Journées européennes du Patrimoine Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Rdv au pied de la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, Anaël Bonnet proposera des airs et improvisations au carillon en collaboration avec le Conservatoire de Valence Romans Agglo le samedi 20 Septembre et le Dimanche 21 les élèves prendront le relai !

Rdv au pied de la Tour Jacquemart Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the European Heritage Days, Anaël Bonnet will perform tunes and improvisations on the carillon in collaboration with the Conservatoire de Valence Romans Agglo on Saturday September 20th, and on Sunday 21st the students will take over!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird Anaël Bonnet in Zusammenarbeit mit dem Konservatorium von Valence Romans Agglo am Samstag, dem 20. September, Arien und Improvisationen auf dem Glockenspiel vorführen, und am Sonntag, dem 21. September, übernehmen die Schüler die Führung!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Anaël Bonnet suonerà melodie e improvvisazioni sul carillon in collaborazione con il Conservatorio Valence Romans Agglo sabato 20 settembre, mentre gli studenti prenderanno il testimone domenica 21!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, Anaël Bonnet tocará melodías e improvisaciones en el carillón en colaboración con el Conservatorio Romano de Valence Agglo el sábado 20 de septiembre, ¡y los alumnos tomarán el relevo el domingo 21!

