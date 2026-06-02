Airs de danse à travers les siècles La Trinité-des-Laitiers dimanche 11 octobre 2026.

La Trinité-des-Laitiers

Airs de danse à travers les siècles

Eglise La Trinité-des-Laitiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11 16:15:00

Date(s) :

2026-10-11

L’ensemble Orphée (composé d’Agnès Kammerer harpiste, Marie-Noelle Bernascon altiste, Sylvie Willebien accordéoniste, Marie-Philomène Mazet soprano) revisite des airs célèbres de danse et d’opéra (extraits de Carmen de Bizet, de la Traviata de Verdi, des Noces de Figaro de Mozart, Gigues Tangos et Valses). .

Eglise La Trinité-des-Laitiers 61230 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com

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English : Airs de danse à travers les siècles

L’événement Airs de danse à travers les siècles La Trinité-des-Laitiers a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault