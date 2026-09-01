AIRS DE FAMILLE : GRANDIR EN MUSIQUE, POUR LES 0-3 ANS AVEC UN PARENT, OU LES PARENTS Aniane
samedi 19 septembre 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
AIRS DE FAMILLE : GRANDIR EN MUSIQUE, POUR LES 0-3 ANS AVEC UN PARENT, OU LES PARENTS
3 Place Etienne Sanier Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Airs de famille : Grandir en musique, pour les 0-3 ans avec un parent, ou les parents
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3 Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English : AIRS DE FAMILLE : GRANDIR EN MUSIQUE, POUR LES 0-3 ANS AVEC UN PARENT, OU LES PARENTS
Family Tunes: Growing Up with Music, for children ages 0–3 with a parent or parents
L’événement AIRS DE FAMILLE : GRANDIR EN MUSIQUE, POUR LES 0-3 ANS AVEC UN PARENT, OU LES PARENTS Aniane a été mis à jour le 2026-09-08 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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