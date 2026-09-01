Informations pratiques

Aniane

AIRS DE FAMILLE : GRANDIR EN MUSIQUE, POUR LES 0-3 ANS AVEC UN PARENT, OU LES PARENTS

3 Place Etienne Sanier Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Airs de famille : Grandir en musique, pour les 0-3 ans avec un parent, ou les parents

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3 Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : AIRS DE FAMILLE : GRANDIR EN MUSIQUE, POUR LES 0-3 ANS AVEC UN PARENT, OU LES PARENTS

Family Tunes: Growing Up with Music, for children ages 0–3 with a parent or parents

L’événement AIRS DE FAMILLE : GRANDIR EN MUSIQUE, POUR LES 0-3 ANS AVEC UN PARENT, OU LES PARENTS Aniane a été mis à jour le 2026-09-08 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT