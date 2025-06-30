Notre-Dame de Paris – OPERA BASTILLE Paris

Notre-Dame de Paris – OPERA BASTILLE Paris mercredi 10 décembre 2025.

Notre-Dame de Paris Début : 2025-12-10 à 19:30.

OPERA NATIONAL DE PARIS PRÉSENTE : NOTRE-DAME DE PARISDu roman foisonnant de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Roland Petit réussit pour sa première chorégraphie à l’Opéra de Paris, en 1965, à construire une fresque haute en couleurs, aussi théâtrale qu’intense.Entre les quatre personnages principaux, la belle Esmeralda amoureuse du capitaine Phoebus, Frollo tourmenté par son désir, et le bossu Quasimodo, se joue une histoire tragique sur fond de Moyen Âge peuplé par une foule versatile, passant de l’allégresse à la cruauté.Alliant langage néoclassique et esprit du music-hall, Roland Petit s’entoure de créateurs marquants de son époque : Maurice Jarre pour la musique, René Allio pour les décors et Yves Saint Laurent pour les costumes qu’il voulait « colorés comme les vitraux d’une cathédrale ».

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75