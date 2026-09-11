Informations pratiques

Saint-Maurice-d’Ételan

Airs du Sud Musiques du soleil : Au Château D’Etelan

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

SOMBRA Y LUZ ✨

Annie Baudouin & Jacques Marmoud vous invitent à un voyage musical aux couleurs de l’Espagne.

Complices sur scène, ces deux guitaristes ont enrichi leur pratique auprès de grands maîtres de la guitare, parmi lesquels Alexandre Lagoya et Oscar Cáceres.

Pour ce programme, ils mettent à l’honneur des compositeurs inspirés par les traditions et les sonorités de la guitare espagnole.

Au programme :

Sonate — D. Scarlatti

Le Tricorne — M. de Falla

Danses gitanes — J. Turina

Un moment musical tout en finesse, entre élégance, passion et caractère espagnol.

Festival organisé par l’Association des Amis du Parc et du Château D’Etelan .

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 87 43 30 contact@chateau-etelan.fr

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English : Airs du Sud Musiques du soleil : Au Château D’Etelan

L’événement Airs du Sud Musiques du soleil : Au Château D’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme