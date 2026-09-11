Airs du Sud Musiques du soleil : Au Château D’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Maurice-d'Ételan
Informations pratiques
Saint-Maurice-d’Ételan
Airs du Sud Musiques du soleil : Au Château D’Etelan
Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
SOMBRA Y LUZ ✨
Annie Baudouin & Jacques Marmoud vous invitent à un voyage musical aux couleurs de l’Espagne.
Complices sur scène, ces deux guitaristes ont enrichi leur pratique auprès de grands maîtres de la guitare, parmi lesquels Alexandre Lagoya et Oscar Cáceres.
Pour ce programme, ils mettent à l’honneur des compositeurs inspirés par les traditions et les sonorités de la guitare espagnole.
Au programme :
Sonate — D. Scarlatti
Le Tricorne — M. de Falla
Danses gitanes — J. Turina
Un moment musical tout en finesse, entre élégance, passion et caractère espagnol.
Festival organisé par l’Association des Amis du Parc et du Château D’Etelan .
Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 87 43 30 contact@chateau-etelan.fr
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English : Airs du Sud Musiques du soleil : Au Château D’Etelan
L’événement Airs du Sud Musiques du soleil : Au Château D’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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