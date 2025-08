AIRS SACRÉS DE VIVERDI À VERDI Argens-Minervois

AIRS SACRÉS DE VIVERDI À VERDI Argens-Minervois dimanche 17 août 2025.

AIRS SACRÉS DE VIVERDI À VERDI

Argens-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Venez profiter d’une pause musicale à l’église d’Argens !

L’ensemble lyrique Sull’Aria dirigé par Eric Soucaillé vous propose un concert sur les musiques de Vivaldi et de Verdi.

Participation libre.

.

Argens-Minervois 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 06 84 contact@argens-minervois.com

English :

Come and enjoy a musical break at Argens church!

The Sull’Aria lyric ensemble, directed by Eric Soucaillé, offers a concert of music by Vivaldi and Verdi.

Free admission.

German :

Genießen Sie eine musikalische Pause in der Kirche von Argens!

Das lyrische Ensemble Sull’Aria unter der Leitung von Eric Soucaillé bietet Ihnen ein Konzert mit der Musik von Vivaldi und Verdi.

Freie Teilnahme.

Italiano :

Venite a godervi una pausa musicale nella chiesa di Argens!

L’ensemble lirico Sull’Aria, diretto da Eric Soucaillé, si esibirà in un concerto di musiche di Vivaldi e Verdi.

Ingresso libero.

Espanol :

¡Venga a disfrutar de una pausa musical en la iglesia de Argens!

El conjunto lírico Sull’Aria, dirigido por Eric Soucaillé, ofrecerá un concierto de música de Vivaldi y Verdi.

Entrada gratuita.

L’événement AIRS SACRÉS DE VIVERDI À VERDI Argens-Minervois a été mis à jour le 2025-07-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois