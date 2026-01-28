AÏSSATA, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun
mercredi 28 janvier 2026.
Avenue de Bel air Issoudun Indre
Début : 2026-01-28 16:00:00
2026-01-28
Conte et écriture de Jean-Claude Botton
Un village tranquille à la campagne, une école primaire tranquille avec une classe unique… Tout va bien ! Mais un matin, une nouvelle élève arrive à l’école et en un instant tout est bouleversé ! Dans les pas d’Aïssata, grâce à la force de ses contes, l’école va changer et au-delà, la vie du village va évoluer…
À partir de 6 ans Médiathèque, gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire
