AÏSSATA, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE Salon jeunesse À vos Livres ! Issoudun

AÏSSATA, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE Salon jeunesse À vos Livres !

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Conte et écriture de Jean-Claude Botton

Un village tranquille à la campagne, une école primaire tranquille avec une classe unique… Tout va bien ! Mais un matin, une nouvelle élève arrive à l’école et en un instant tout est bouleversé ! Dans les pas d’Aïssata, grâce à la force de ses contes, l’école va changer et au-delà, la vie du village va évoluer…

À partir de 6 ans Médiathèque, gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 43

English :

Storytelling and writing by Jean-Claude Botton

