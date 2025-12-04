Aïta : oralité et transmission Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

À l’occasion de la sortie du livre de l’exposition présentée au Frac Méca Nouvelle Aquitaine, Aïta, fragments poétiques d’une scène marocaine, l’ICI vous invite à une discussion entre la commissaire d’exposition Sonia Recasens et l’artiste Sara Ouhaddou autour des traditions orales, les langues et la transmission.

Partie intégrante de l’identité marocaine, les traditions orales sont une des formes d’expression les plus populaires et les plus anciennes. Omniprésentes, elles touchent à de nombreux domaines de la vie et prennent des formes variées comme les contes, les poèmes, les chants, les berceuses pour aborder des sujets les plus divers.

L’Aïta, par exemple, est une forme originale de poésie chantée, dont les origines remontent au 12e siècle. Cet art oratoire populaire et politique joue un rôle social important grâce à des textes qui chroniquent le quotidien et les évènements historiques, comme en témoigne la légende de Kharboucha.

À partir de l’œuvre de Sara Ouhaddou, Kharboucha – Extrait : Liyam wa liyam (Days and days), 2021, présentée dans l’exposition au Frac Méca, et en écho aux oeuvres visibles dans l’exposition Cosmogrammes à l’ICI, la discussion portera sur l’histoire de l’Aïta, mais plus largement sur la puissance de l’oralité comme outil de création, d’autodétermination et d’émancipation.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris