Aïtawa – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes jeudi 31 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-31 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Énergie afro-colombienne Quand un quatuor aventurier entreprend l’exploration des musiques afro-colombiennes, l’expédition se fait trépidante et irrésistiblement vibrante. Perçant les rythmes insatiables des répertoires traditionnels qui rallient le Pacifique aux Caraïbes, la Chirimia, le Bullerengue ou la Champeta, ce combo aux influences psychés afro-colombiennes distille son énergie contagieuse. De la fièvre de Bogota jusqu’en France, Aïtawa partage les richesses du patrimoine musical colombien avec exaltation. Luisa Cáceres : chant, saxophone, gaita, percussions • Lorenzo Morrone : batterie, percussions, choeurs • Antonin Cognet : piano basse, orgues, choeurs • Lucas Territo : guitare Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! Gilets vibrants gratuits et disponibles sur réservation à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03.

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/