Aix-au-féminin

Dimanche 8 mars 2026 de 10h à 12h.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Mercredi 25 novembre 2026 de 10h à 12h.

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-11-25

Enfin une visite dédiée aux femmes d’Aix en Provence ! Plongeons ensemble dans leur quotidien de l’époque, à travers une visite guidée aixoise riche en surprises !

Laissez-vous conter les mille péripéties des femmes célèbres de la cité aux mille fontaines ! Car sur Secrets d’Ici, on aime explorer les richesses des femmes illustres d’Aix-en-Provence. Voici en exclusivité, une visite guidée à Aix-en-Provence uniquement consacrée aux femmes. Marginalisées pendant des siècles, les femmes ont pourtant occupé un rôle beaucoup plus important qu’on ne le pense dans l’Histoire. Aix-en-Provence ne déroge pas à la règle de nombreuses femmes, artistes, politiciennes, influentes ont rythmé les siècles avec vaillance et virtuosité.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h

➜ Les animaux sont autorisés, en laisse



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of women of Aix-en-Provence.

L’événement Aix-au-féminin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence