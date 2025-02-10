Aix, cité du Roi René Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Aix, cité du Roi René

Lundi 10 février 2025 à 10h.

Lundi 17 février 2025 à 10h.

Lundi 7 avril 2025 à 16h30.

Lundi 14 avril 2025 à 16h30.

Du 07/07 au 25/08/2025, tous les lundis à 16h30.

Lundi 20 octobre 2025 à 14h.

Lundi 27 octobre 2025 à 14h.

Lundi 22 décembre 2025 à 10h.

Lundi 29 décembre 2025 à 10h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Bon Roi René a joué un rôle majeur dans le développement de la ville, en l’érigeant au rang de capitale régionale “Aix, capitale de Provence”. Retour sur une période clé de l’histoire de la cité aixoise.

Des jeux de la Fête-Dieu au retable du Buisson Ardent, retour sur notre Bon Roi, le temps d’une flânerie dans les ruelles pittoresques du centre historique.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Good King René played a major role in the town’s development, raising it to the rank of a regional capital: “Aix, the capital of Provence”. A look back at a key period in the history of Aix.

German :

Der gute König René spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Stadt und machte sie zur regionalen Hauptstadt: « Aix, capitale de Provence ». Ein Rückblick auf eine Schlüsselperiode in der Geschichte der Stadt Aix.

Italiano :

Il buon re René ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo della città, che divenne capitale regionale: « Aix, capitale della Provenza ». Uno sguardo indietro su un periodo chiave della storia di Aix.

Espanol :

El Buen Rey René desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la ciudad, convirtiéndola en capital regional: « Aix, capital de Provenza ». Una mirada retrospectiva a un periodo clave de la historia de Aix.

