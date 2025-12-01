Aix, cité du Roi René, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Aix, cité du Roi René

Lundi 29 décembre 2025 à partir de 10h.

Mardi 17 février 2026 de 14h30 à 16h30.

Mardi 24 février 2026 de 14h30 à 16h30.

Mardi 14 avril 2026 de 14h30 à 16h30.

Mardi 21 avril 2026 de 14h30 à 16h30.

Du 14/07 au 18/08/2026 le mardi de 14h30 à 16h30. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Bon Roi René a joué un rôle majeur dans le développement de la ville, en l’érigeant au rang de capitale régionale “Aix, capitale de Provence”. Retour sur une période clé de l’histoire de la cité aixoise.

Des jeux de la Fête-Dieu au retable du Buisson Ardent, retour sur notre Bon Roi, le temps d’une flânerie dans les ruelles pittoresques du centre historique.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Good King René played a major role in the town’s development, raising it to the rank of a regional capital: “Aix, the capital of Provence”. A look back at a key period in the history of Aix.

