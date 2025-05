Aix Comedy Club – Comédie d’Aix Aix-en-Provence, 1 juin 2025 18:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Aix Comedy Club Dimanche 1er juin 2025 de 18h à 19h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-01 18:00:00

fin : 2025-06-01 19:30:00

2025-06-01

Venez assister à l’anniversaire du comedy club le plus fou d’Aix en Provence. Depuis 11 ans, le Aix Comedy Club réunit chaque semaine les talents humoristiques de la région.

Pour la première fois à la Comédie d’Aix, retrouvez Briac (La France a un Incroyable Talent), Miss Augine (Top Comedy), Nico Dureau (Pôle Emploi)…



Plus d’artistes, plus de jeux, plus de surprises.



Spectacle accessible à toute la famille. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

Join us for the anniversary of Aix en Provence?s craziest comedy club. For the past 11 years, the Aix Comedy Club has been bringing together the region’s comedy talent on a weekly basis.

German :

Seien Sie dabei, wenn der verrückteste Comedy Club von Aix en Provence seinen Geburtstag feiert. Seit 11 Jahren bringt der Aix Comedy Club jede Woche die humoristischen Talente der Region zusammen.

Italiano :

Partecipate all’anniversario del club comico più pazzo di Aix en Provence. Da 11 anni, l’Aix Comedy Club riunisce settimanalmente i talenti comici della regione.

Espanol :

Asista al aniversario del club de la comedia más loco de Aix en Provence. Desde hace 11 años, el Club de la Comedia de Aix reúne semanalmente a los talentos de la comedia de la región.

