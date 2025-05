Aix en fête – Aix, 7 juin 2025 13:30, Aix.

Aix en fête, 70 ans de la Fougère Aixoise

Samedi 7 13h30 concours de pétanque en doublette 4 parties 15€ par équipe. Un lot pour chaque participant. A 19h jambon à la broche, 18€ adulte et 8 enfant (-12 ans) sans réservation suivi à 20h concert avec Amazone (gratuit), bal extérieur avec discothèque mobile « La Fiesta ».

Dimanche 8 11h dépôt de gerbe au monument aux morts suivi vin d’honneur. A 12h30 repas traiteur 18€ adulte 8€ enfant (-12ans) ; salade auvergnate, canard confit et pdt salardaise, fromage et dessert. Sans réservation. A 13h30 concert celtique « Label Teuf » et à partir de 14h animations en plein air. A 19h repas steack frites 15€, 21h concert « Axys Trio » et à 23h feu artifice suivi d’un bal discothèque mobile La Fiesta

Lundi 9 15h concours de pêche 9€ (étang Saint-Martin) 9€ adulte, 5€ enfant (-12 ans) un lot à chaque participant. .

Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 62 98

