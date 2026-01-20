Aix-en-Musique Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Aix-en-Musique

Du 29/03 au 12/04/2026 le dimanche de 14h30 à 16h30.

Dimanche 21 juin 2026 de 14h30 à 16h30.

Mercredi 8 juillet 2026 de 14h30 à 16h30.

Mercredi 15 juillet 2026 de 14h30 à 16h30.

Vendredi 28 août 2026 de 14h30 à 16h30. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-06-21 2026-07-08 2026-07-15 2026-08-28

Aix ville d’art et de Musique ses festivals, ses musiciens. Venez découvrir au fil des rues et des monuments aixois la musique enchantée de la ville.

Une façon originale de découvrir la ville à travers des extraits de musique en lien avec son histoire et ses évènements musicaux.

Entendre les battements de la ville au rythme de son histoire ! Une visite de la ville en musique avec des extraits d’œuvres qui vous permettra de découvrir son rapport à la musique dans le temps. Écoutez au fil des rues et des monuments aixois, à l’aide de documents visuels et sonores la musique enchantée de la ville.

Connue pour son festival international d’Art Lyrique, Aix est une ville musicale par excellence. Elle a vu naître de grands compositeurs, de la maîtrise de la cathédrale Saint-Sauveur au conservatoire Darius Milhaud.. Aix-en-Provence est toujours dans l’actualité musicale avec de nombreux évènements musicaux et se dote de nouvelles scènes.



➜ Visite guidée à pied Visite non adaptée aux personnes en fauteuil roulant

➜ Langue français

➜ Durée 2h

➜Les animaux sont autorisés.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aix city of Art and Music Its festivals and musicians Lets Discover passing across the ancien streets and monuments the magic music of the city.

L’événement Aix-en-Musique Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence