Aix et la Provence sur les cartes de Cassini en couleurs – Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence, 19 juin 2025 18:30, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Aix et la Provence sur les cartes de Cassini en couleurs Jeudi 19 juin 2025 à 18h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-19 18:30:00

En une soixantaine d’extraits de cartes de Cassini, en coloris d’époque, une découverte de la région aixoise et de la Provence dans sa réalité géographique et son intimité cartographique à la veille de la Révolution.

Si la carte de Cassini est bien connue, les versions en couleurs sont plus rares et alors l’occasion, à ne pas manquer, d’en aborder quelques unes. .

English :

Some sixty excerpts from Cassini’s maps, in period colors, reveal the geographical reality and cartographic intimacy of the Aix-en-Provence region on the eve of the French Revolution.

German :

In rund 60 Auszügen aus Cassini-Karten, in Originalfarben der Zeit, eine Entdeckung der Region Aix und der Provence in ihrer geografischen Realität und ihrer kartografischen Intimität am Vorabend der Revolution.

Italiano :

Una sessantina di estratti dalle carte di Cassini, con colori d’epoca, permettono di conoscere la realtà geografica della regione di Aix-en-Provence e la sua intimità cartografica alla vigilia della Rivoluzione francese.

Espanol :

Unos sesenta extractos de los mapas de Cassini, en colores de época, permiten conocer la realidad geográfica de la región de Aix-en-Provence y su intimidad cartográfica en vísperas de la Revolución Francesa.

