Aix hors des sentiers battus, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Aix ne se résume pas à sa carte postale et à ses lieux touristiques. Le quotidien des habitants de cette ville animée a laissé des témoignages qui révèlent son Histoire à ceux qui prennent le temps de les regarder.

Loin de la carte postale, du Cours Mirabeau mais pourtant dans le centre ancien, cette visite guidée où Ella Fitzgerald, la peste, une histoire d’amour, la Nationale 7 ou encore le Street Art se croisent joyeusement, vous entraîne à la découverte de l’histoire méconnue d’Aix-en-Provence. Une visite dans la bonne humeur agrémentée de photos, de chansons et de vidéo. oserez-vous sortir des sentiers battus ?



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



Le commentaire de la visite est la propriété intellectuelle du guide, les enregistrements lors des visites ne sont pas autorisés, la prise de notes se fait en accord avec le conférencier. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The decoration on a façade, a street sign… such details might seem trivial at first sight. And yet they have fascinating stories to tell. You will be amazed if you look at the city differently.

