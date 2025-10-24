Aix On West 9e édition | Festival West Coast Swing à Aix-en-Provence Europia Aix-en-Provence

Aix On West 9e édition | Festival West Coast Swing à Aix-en-Provence

Du vendredi 24 au lundi 27 octobre 2025 de 19h à 0h30. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Festival Aix On West 100% West Coast Swing revient pour une 9e édition à Europia.

Rock’Caliente & Stéphane vous donnent RDV pour la 9e édition du Festival.



Participer au Aix On West c’est

Un week-end entier dédié au West Coast Swinf

Plus de 35h de cours sur le week-end

8 niveaux allant de Initiation à Expert

Une dizaine d’intervenants de renom et internationaux

Des soirées avec animations et shows, et le battle Leaders vs Followers

Evénement purement social !



Les professeurs

Maxence & Virginie

Jakub & Emeline

Nicolas & Angélique

Mathieu & Aymie

Jérôme & Maya



Nous avons hâte de vous retrouver pour danser tout un weekend et partager notre passion. .

Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Aix On West 100% West Coast Swing Festival returns for its 9th edition at Europia.

German :

Das Festival Aix On West 100% West Coast Swing kehrt für eine 9. Ausgabe nach Europia zurück.

Italiano :

L’Aix On West 100% West Coast Swing Festival torna per la sua 9ª edizione a Europia.

Espanol :

El Aix On West 100% West Coast Swing Festival vuelve en su 9ª edición a Europia.

