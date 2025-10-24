Aix On West 9e édition | Festival West Coast Swing à Aix-en-Provence Europia Aix-en-Provence
Aix On West 9e édition | Festival West Coast Swing à Aix-en-Provence Europia Aix-en-Provence vendredi 24 octobre 2025.
Aix On West 9e édition | Festival West Coast Swing à Aix-en-Provence
Du vendredi 24 au lundi 27 octobre 2025 de 19h à 0h30. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-27 00:30:00
Date(s) :
2025-10-24
Le Festival Aix On West 100% West Coast Swing revient pour une 9e édition à Europia.
Rock’Caliente & Stéphane vous donnent RDV pour la 9e édition du Festival.
Participer au Aix On West c’est
Un week-end entier dédié au West Coast Swinf
Plus de 35h de cours sur le week-end
8 niveaux allant de Initiation à Expert
Une dizaine d’intervenants de renom et internationaux
Des soirées avec animations et shows, et le battle Leaders vs Followers
Evénement purement social !
Les professeurs
Maxence & Virginie
Jakub & Emeline
Nicolas & Angélique
Mathieu & Aymie
Jérôme & Maya
Nous avons hâte de vous retrouver pour danser tout un weekend et partager notre passion. .
Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Aix On West 100% West Coast Swing Festival returns for its 9th edition at Europia.
German :
Das Festival Aix On West 100% West Coast Swing kehrt für eine 9. Ausgabe nach Europia zurück.
Italiano :
L’Aix On West 100% West Coast Swing Festival torna per la sua 9ª edizione a Europia.
Espanol :
El Aix On West 100% West Coast Swing Festival vuelve en su 9ª edición a Europia.
L’événement Aix On West 9e édition | Festival West Coast Swing à Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence