Aix pierre à pierre. Musée du Vieil Aix Aix-en-Provence

Aix pierre à pierre. 20 et 21 septembre Musée du Vieil Aix Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

A travers un jeu de l’oie revisité, partez à la découverte de la ville d’Aix de l’Antiquité jusqu’au XVIIIème siècle. En famille, entre amis, pour petits et grands à partir de 7 ans. Armés de dés, répondez correctement aux questions, défis et événements, prenez la place des bâtisseurs, des architectes et des artisans. Tout en s’amusant, ce jeu vous permettra de découvrir ou redécouvrir la ville.

Sur réservation au 04 42 91 88 75/74 ou par mail à animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr Les réservations seront prises jusqu’au vendredi 19 jusqu’à 16h30

– Durée : 45 mn.

– Nombre de joueurs : partie ouverte à 12 personnes (3 équipes de 4 personnes) à partir de 7 ans

Musée du Vieil Aix 17 Rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence, France

direction des musées d’art et d’histoire