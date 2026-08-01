AJA FEST Augea
samedi 22 août 2026 · Augea
Informations pratiques
Augea
AJA FEST
2 Route principale du Bois Laurent Augea Jura
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
AJA FEST’ 3ᵉ édition
Rendez-vous à Augea pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la musique !
Dès 10 h ouverture du festival
Marché artisanal
Animations pour petits et grands
Restauration & buvette
Entrée gratuite toute la journée
À partir de 17 h place aux concerts payants gratuit pour les moins de 12 ans
Au programme
– 17h C-Rom
– 18h Sound Soldier
– 19h30 Mystically
– 21h Dub Silence
– 22h45 Purrsuit
– 00h15 KA:OST & Friends (John Fenn x Dito Sama) .
2 Route principale du Bois Laurent Augea 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement AJA FEST Augea a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA