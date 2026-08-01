Informations pratiques

Augea

AJA FEST

2 Route principale du Bois Laurent Augea Jura

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

AJA FEST’ 3ᵉ édition

Rendez-vous à Augea pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la musique !

Dès 10 h ouverture du festival

Marché artisanal

Animations pour petits et grands

Restauration & buvette

Entrée gratuite toute la journée

À partir de 17 h place aux concerts payants gratuit pour les moins de 12 ans

Au programme

– 17h C-Rom

– 18h Sound Soldier

– 19h30 Mystically

– 21h Dub Silence

– 22h45 Purrsuit

– 00h15 KA:OST & Friends (John Fenn x Dito Sama) .

2 Route principale du Bois Laurent Augea 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement AJA FEST Augea a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA