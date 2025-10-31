Ajar L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement

Ajar

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h. L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

C’est avec “Tombecita” que l’artiste se fait remarquer en cumulant plusieurs millions de vues et des centaines de milliers de streams.

Ajar vous emmène dans son Jazz Méditerranée , un mélange de plusieurs styles musicaux, que l’on entend dans son dernier single “Toundra”. Pur produit marseillais, Ajar incarne la french Riviera avec son style pop et ouvert.





Loin d’en rester là, Ajar travaille actuellement sur une série d’EPs 3 titres qui vont l’ancrer en plus dans le paysage musical francophone. .

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It was with ?Tombecita? that the artist made his mark, racking up several million views and hundreds of thousands of streams.

German :

Mit Tombecita machte der Künstler auf sich aufmerksam und erreichte mehrere Millionen Views und hunderttausende Streams.

Italiano :

È con Tombecita che l’artista ha lasciato il segno, accumulando diversi milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di streaming.

Espanol :

Fue con Tombecita que el artista dejó su huella, acumulando varios millones de visitas y cientos de miles de streams.

L’événement Ajar Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-31 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille