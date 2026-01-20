AJAR LE METRONUM Toulouse

AJAR

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Ajar nous emmène dans son Jazz Méditerranée . Le jeune artiste marseillais met le Sud en musique et incarne la french riviera dans un style pop et ouvert.

Son dernier single TÖUNDRA cumule déjà plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux et des centaines milliers de streams sur les plateformes de streaming. 16 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

Ajar takes us into his Mediterranean Jazz . The young artist from Marseilles puts the South to music and embodies the French Riviera in an open, pop style.

