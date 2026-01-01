AJMF Paris – Restitution Rapport sur Antisémitisme et Islamophobie Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Paris
AJMF Paris – Restitution Rapport sur Antisémitisme et Islamophobie Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris Paris mercredi 28 janvier 2026.
Cher-es
ami-es,
Dans
un contexte où les tensions identitaires et les discours de haine prennent de
plus en plus de place dans l’espace public, l’AJMF Paris a souhaité créer un
temps de respiration, de réflexion et de dialogue.
Nous
avons le plaisir de vous inviter à un débat public autour de la
présentation de notre rapport consacré aux réalités de l’antisémitisme et de
l’islamophobie à Paris, et surtout aux moyens concrets de faire vivre la
fraternité aujourd’hui.
Mercredi 28 janvier 2026
19h – 21h (accueil dès 18h30)
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
Accès au 5 rue Lobau 75004 Paris
La
soirée s’ouvrira par Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la Maire de Paris en
charge des droits humains et de la lutte contre les discriminations.
Le rapport de l’AJMF Paris sera ensuite présenté par Christine Taïeb,
présidente de l’association.
Une
table ronde réunira ensuite plusieurs intervenants engagés. Les échanges
seront animés par Béchir Saket, vice-président de l’AJMF Paris.
Cette
rencontre se veut ouverte, exigeante et bienveillante : un espace pour
comprendre, confronter les points de vue, et réfléchir ensemble à ce qui peut
rassembler plutôt que diviser.
L’inscription est
obligatoire (places limitées) sur:
https://forms.gle/6jBDbbdbdJ5KyMBVA
Nous
serions très heureux de vous compter parmi nous pour ce moment d’échange et de
réflexion collective.
Bien
cordialement,
L’équipe de l’AJMF Paris
Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris Accès 5, rue Lobau 75004 Paris
ajmf-paris@orange.fr
