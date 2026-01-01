AJMF Paris – Restitution Rapport sur Antisémitisme et Islamophobie Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Paris

Cher-es

ami-es,

Dans

un contexte où les tensions identitaires et les discours de haine prennent de

plus en plus de place dans l’espace public, l’AJMF Paris a souhaité créer un

temps de respiration, de réflexion et de dialogue.

Nous

avons le plaisir de vous inviter à un débat public autour de la

présentation de notre rapport consacré aux réalités de l’antisémitisme et de

l’islamophobie à Paris, et surtout aux moyens concrets de faire vivre la

fraternité aujourd’hui.

Mercredi 28 janvier 2026

19h – 21h (accueil dès 18h30)

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris

Accès au 5 rue Lobau 75004 Paris

La

soirée s’ouvrira par Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la Maire de Paris en

charge des droits humains et de la lutte contre les discriminations.

Le rapport de l’AJMF Paris sera ensuite présenté par Christine Taïeb,

présidente de l’association.

Une

table ronde réunira ensuite plusieurs intervenants engagés. Les échanges

seront animés par Béchir Saket, vice-président de l’AJMF Paris.

Cette

rencontre se veut ouverte, exigeante et bienveillante : un espace pour

comprendre, confronter les points de vue, et réfléchir ensemble à ce qui peut

rassembler plutôt que diviser.

L’inscription est

obligatoire (places limitées) sur:

https://forms.gle/6jBDbbdbdJ5KyMBVA

Nous

serions très heureux de vous compter parmi nous pour ce moment d’échange et de

réflexion collective.

Bien

cordialement,

L’équipe de l’AJMF Paris

AJMF Paris – Restitution Rapport sur Antisémitisme et Islamophobie.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-28T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T19:00:00+02:00_2026-01-28T21:00:00+02:00

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Accès 5, rue Lobau 75004 Paris

https://ajmfparis1.com/ +33676496641 ajmf-paris@orange.fr



Afficher la carte du lieu Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

