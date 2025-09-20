« Ajoux, ciel mes hameaux » Eglise de Greytus Ajoux

« Ajoux, ciel mes hameaux » Eglise de Greytus Ajoux samedi 20 septembre 2025.

« Ajoux, ciel mes hameaux » 20 et 21 septembre Eglise de Greytus Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition photographique.

Dispersés sur les hauteurs escarpées du plateau ardéchois, les hameaux d’Ajoux témoignent d’un mode de vie ancien, hérité des siècles passés.

Entre fermes de pierre, chemins muletiers et terrasses cultivées, ces lieux portent la mémoire d’un monde rural autonome, façonné par le relief, le climat et le lien à la terre.

Le long de cette exposition photographique, c’est une balade à travers le temps qui est proposée : celle d’un patrimoine discret mais profondément enraciné, à la fois paysage et histoire vivante.

Eglise de Greytus AJOUX 07000 Ajoux 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 75 51 87 03 L’église d’Ajoux restaurée se trouve au hameau de Greytus.

Elle accueille diverses expositions et concerts. Parking gratuit sur place. PMR bienvenu-e-s.

Exposition photographique.

©Humbert DAVID