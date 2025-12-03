AK CHAMEL AND HORSES GIVES – AK CHAMEL AND HORSES GIVES BIRTH TO FLY – ANTIROUILLE Montpellier

AK CHAMEL AND HORSES GIVES – AK CHAMEL AND HORSES GIVES BIRTH TO FLY Début : 2026-04-17 à 20:30. Tarif : – euros.

AK’CHAMEL //// Psyché transe – Texas – USAk’chamel s’est forgé une solide réputation en tant que projet scénique captivant. Vêtus de costumes cauchemardesques et se livrant à des « rituels » hallucinatoires, leur son singulier, composé de psychédélisme brûlé par le désert, de chamanisme post-apocalyptique et de folk rituel lo-fi, est aussi unique que le théâtre physique de leurs performances live. Auteurs d’une quinzaine de cassettes, de trois vinyles LP et de plusieurs vidéos VHS énigmatiques, leurs bobines ont généré des millions de vues. Ils tournent fréquemment et se sont produits dans de grands festivals des deux côtés de l’Atlantique, attirant l’attention de la presse, notamment VICE, Consequence, The Wire et bien d’autres. HORSES GIVES BIRTH TO FLY //// Ritual Noise – Psyché rock – Montpellier – FRS’initier aux danses de la chimère.Le nom Horse Gives Birth To Fly renvoie à un morceau de Deutsch Nepal, groupe qui lui-même tient son nom d’un morceau de l’album Wolf City d’Amon Düül II. Depuis 2007, les paysages sonores denses et stratifiés du duo montpelliérain s’articulent et se mêlent entre le noise psyché rock, l’ambiant brut, l’expérimental et l’orientalisme hypnotique.Au service d’une vision musicale radicale, comme pour aller à l’intérieur du son même et de le rendre si intense que l’on n’a pas d’autre choix que de s’y perdre et d’oublier tous ses repères.

ANTIROUILLE 12 RUE ANATOLE FRANCE 34000 Montpellier 34