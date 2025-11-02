[ AKA – SPECTACLE TRES JEUNE PUBLIC ] La Tour des Villains Le Montsaugeonnais

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5€

Début : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T16:30:00

Fin : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T16:30:00

Dimanche 2 novembre à 16H, ramène ta poussette (et l’enfant qui va avec, c’est mieux) pour découvrir » AKA « , un pestacle gestuel pour les mioches tout petits minis rikikis tout mimis. Oui ben on a beau être très Villains… faut quand même avouer qu’on les aimes bien !

De koi ça cause c’t’histoire ?

Il y a très longtemps, au tout début du début du début, il y avait le souffle, la mer infinie, et une tortue, qui nage et qui nage et qui nage… Des milliards d’années plus tard, une petite fille trouve une carapace de tortue dans laquelle sont inscrites toutes les histoires du monde. C’est très fragile les histoires du monde. Si on arrête de les raconter, elles disparaissent. La petite fille vivait dans un endroit où les histoires avaient disparu parce-que les gens n’en racontaient plus. D’ailleurs les gens ne se parlaient plus. Il n’y avait plus de mot… Des cailloux qui parlent, des lames de xylophone, des bulles, un hang qui ressemble drôlement à une tortue… pour raconter la naissance du monde et celle du langage.

Tu veux y jeter un œil ou une oreille ? : https://www.youtube.com/watch?v=5d-NgBO9BeY&t=102s

Comme chaque année, la programmation évènementielle de la Tour des Villains se conclue en beauté avec l’accueil du Festival des arts du conte et du récit Les Diseurs d’Histoires. jeune public spectacle