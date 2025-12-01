Akadêmia Colroy-la-Roche

Akadêmia

Rue des pêcheurs Colroy-la-Roche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Concert/spectacle pour petits et grands dans le cadre des Noëlies avec l’ensemble musical Echos d’Outre-Rhin. Venez fêter un Noël Baroque avec Akadêmia !

L’association La Costelline périscolaire et garderie, organise en partenariat avec Les Noëlies, un spectacle/concert de Noël. Au programme un concert pour les petits et les grands, proposé par l’ensemble musical Echos d’outre-Rhin Un Noël Baroque avec Akadêmia , direction Françoise Lasserre Salomé Haller (mezzo-soprano), Augustin Lusson (violon), Marc Wolff (archiluth). Passage du Père Noël et boissons, gâteaux en ventes. .

Rue des pêcheurs Colroy-la-Roche 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 24 62 53 garderie.lacostelline@gmail.com

English :

Christmas concert/show for young and old with the Echos d’Outre-Rhin musical ensemble. Come and celebrate a Baroque Christmas with Akadêmia!

