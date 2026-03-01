Akaiji Rassemblement Auto Moto #4 Digoin
Akaiji Rassemblement Auto Moto #4 Digoin dimanche 29 mars 2026.
Akaiji Rassemblement Auto Moto #4
Place de la Grève Digoin Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
AKAIJI RASSEMBLEMENT #4
Les passionnés d’automobile et de moto se donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du rassemblement Akaiji à Digoin.
Un seul mot d’ordre Respect & passion mécanique.
Rassemblement 100 % statique.
Burn, run et dérapages interdits.
Les plaques des exposants seront notées à l’entrée.
Sélection des véhicules à l’entrée.
Afin de préserver la qualité de l’exposition, nous nous réservons le droit de refuser certains véhicules.
Pas de voitures sans permis.
Pas de véhicules sans projet ou atypicité.
Les 50cc ne sont pas acceptés.
AU PROGRAMME
Boutique officielle Akaiji
Food Truck sur place
Buvette Akaiji (café)
Stands professionnels
Pour toute la famille
Parc et zone de jeux pour enfants
Toilettes sur place
Organisation du site
• Parking exposants
• Parking visiteurs
Une journée conviviale, familiale et passionnée, dans une ambiance propre et respectueuse de la culture auto & moto
Infos questions
DM Instagram ou par mail akaiji.crew.contact@gmail.com .
Place de la Grève Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 49 98 07 r.chalaye@gmx.fr
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English : Akaiji Rassemblement Auto Moto #4
L’événement Akaiji Rassemblement Auto Moto #4 Digoin a été mis à jour le 2026-03-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III