Akaiji Rassemblement Auto Moto #4 Digoin

Akaiji Rassemblement Auto Moto #4 Digoin dimanche 29 mars 2026.

Akaiji Rassemblement Auto Moto #4

Place de la Grève Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :
2026-03-29

AKAIJI RASSEMBLEMENT #4

Les passionnés d’automobile et de moto se donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du rassemblement Akaiji à Digoin.

Un seul mot d’ordre Respect & passion mécanique.

Rassemblement 100 % statique.
Burn, run et dérapages interdits.
Les plaques des exposants seront notées à l’entrée.

Sélection des véhicules à l’entrée.
Afin de préserver la qualité de l’exposition, nous nous réservons le droit de refuser certains véhicules.

Pas de voitures sans permis.
Pas de véhicules sans projet ou atypicité.
Les 50cc ne sont pas acceptés.

AU PROGRAMME

Boutique officielle Akaiji
Food Truck sur place
Buvette Akaiji (café)
Stands professionnels

Pour toute la famille

Parc et zone de jeux pour enfants
Toilettes sur place

Organisation du site

• Parking exposants
• Parking visiteurs

Une journée conviviale, familiale et passionnée, dans une ambiance propre et respectueuse de la culture auto & moto

Infos questions
DM Instagram ou par mail akaiji.crew.contact@gmail.com   .

Place de la Grève Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 49 98 07  r.chalaye@gmx.fr

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English : Akaiji Rassemblement Auto Moto #4

L’événement Akaiji Rassemblement Auto Moto #4 Digoin a été mis à jour le 2026-03-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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