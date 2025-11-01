Akaiji x District rassemblement Forêt le Duc où Bois du Ro Torcy

Akaiji x District rassemblement

Forêt le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison Piste Torcy Saône-et-Loire

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-11-01

Début : 2025-11-01 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Rassemblement Akaiji X District Édition Drift Motorfest !

En partenariat avec @motorfestofficial @motors_and_passion et @burngundrift_team , nous avons le plaisir de vous annoncer le Rassemblement @akaiji.crew x @assodistrict74

Après l’édition grip motorfest, Akaiji revient encore plus fort, cette fois aux côtés de District, pour un événement unique dans le cadre du Motorfest édition drift, qui nous confie la gestion et la création d’un espace exposants automobile exclusif !

Le Motorfest édition drift est également organisé en partenariat avec @burngundrift_team, qui viendront enrichir l’événement avec toujours plus de passion, de performance et de belles machines.

Média @evan_prod_ @luc.picture71 @cars_photographer_71 @district_prod

Un seul mot d’ordre respect et passion automobile.

Rassemblement 100 % statique

Aucun burn, run ou dérapage autorisé

Les plaques des exposants seront relevées à l’entrée.

Sélection à l’entrée

Pour garantir une exposition de qualité, nous nous réservons le droit de refuser certains véhicules.

Pas de voitures sans permis, ni de véhicules sans projet ou atypicité.

Pour les deux-roues uniquement grosses cylindrées, pas de 50cc.

Au programme

– Rassemblement statique Akaiji X District

– Sessions drift & baptêmes

– Village exposants & pros

– Animations & shows

– Boutique officielle Akaiji et District

– Tombola Akaiji X District

– Buvette & food

– Toilettes sur place

Une ambiance chill, 100 % passion, dans un cadre unique et convivial.

On vous attend nombreux pour faire vibrer Vaison Piste avec style, respect et passion ! .

Forêt le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison Piste Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 49 98 07 akaiji.crew.contact@gmail.com

