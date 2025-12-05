Akata Kolo Orchestra (A.K.O.) Le Baiser Salé Paris

Akata Kolo Orchestra (A.K.O.) Le Baiser Salé Paris vendredi 5 décembre 2025.

Tous issus d’horizons différents, mais animés par la même passion : le groove, la fête, le rythme, Akata Kolo Orchestra (souvent abrégé A.K.O.) né en 2021, est le fruit d’une rencontre entre neuf musiciens du Conservatoire Départemental de Gennevilliers. Dès ses débuts, le groupe affiche une ambition claire faire vibrer le public, mêler l’énergie contagieuse de l’afrobeat avec une richesse instrumentale et vocale capable d’éviter les clichés, de surprendre, de danser.

Le collectif se distingue par sa section de cuivres tonitruante, une rythmique infatigable et une voix lead qui à la fois charme et électrise. Toutes ses voix dont les timbres se chevauchent, se répondent, esquissent des couleurs subtiles entre funk, jazz, soul, et rythmes africains.

Akata Kolo Orchestra prépare le prochain chapitre : un nouvel opus pour 2026, qui promet d’élargir encore leur univers, de pousser plus loin les contraintes comme les libertés, plus d’arrangements, peut‑être de nouvelles collaborations, de nouvelles pistes, mais toujours cette même envie : que la musique vive, que le public ressente.

Assister à un concert de A.K.O, c’est plonger dans une expérience : joie, chaleur, danse, communion. On ressent le métissage, la technique, mais surtout le cœur.

Akata Kolo Orchestra s’impose comme une des révélations de la nouvelle génération afrobeat parisienne — un collectif à la fois prometteur et déjà confirmé.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

payant Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Adhérents : 20 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

