Ak’chamel Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 17:00 –

Gratuit : non 5 € / 10 € 5 € / 10 € Billetterie :www.lelieuunique.comau Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concert Ak’chamel (USA) : Il y a peu de groupes aussi énigmatiques que Ak’chamel. Connu pour ses innombrables cassettes, films et albums, dont le salué « The Totemist », le duo texan se produit en costume tribal bardé d’instruments faits maison. Son deuxième LP, « A Mournful Kingdom of Sand », plonge le public dans un univers folk-psychédélique qui flirte avec l’incantation. Dans le cadre du Festival Variations

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/



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