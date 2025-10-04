AKESTEKO La loco Villefort

AKESTEKO La loco Villefort samedi 4 octobre 2025.

AKESTEKO

La loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Après des mois de chantier, nous sommes fin prêts à vous accueillir pour l’inauguration officielle le samedi 4 octobre 2025 !!!

Pour fêter ensemble cette nouvelle étape, nous vous proposons un moment de visite ponctué par un super concert du groupe AKESTEKO, histoire d’être heureux et d’inaugurer dignement nos nouveaux espaces !

La loco 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

English :

After months of construction, we are ready to welcome you for the official inauguration on Saturday, October 4, 2025!

To celebrate this new milestone together, we’re offering you a visit punctuated by a great concert by the group AKESTEKO, just to be happy and inaugurate our new spaces with dignity!

German :

Nach monatelangen Bauarbeiten sind wir nun bereit, Sie zur offiziellen Einweihung am Samstag, den 4. Oktober 2025, zu begrüßen!

Um diese neue Etappe gemeinsam zu feiern, schlagen wir Ihnen einen Besuch mit einem Konzert der Gruppe AKESTEKO vor, um glücklich zu sein und unsere neuen Räume würdig einzuweihen!

Italiano :

Dopo mesi di lavori, siamo pronti ad accogliervi all’inaugurazione ufficiale di sabato 4 ottobre 2025!

Per festeggiare insieme questo nuovo traguardo, vi offriamo una visita scandita da un grande concerto del gruppo AKESTEKO, per essere felici e inaugurare degnamente i nostri nuovi spazi!

Espanol :

Tras meses de obras, ¡estamos listos para darle la bienvenida a la inauguración oficial el sábado 4 de octubre de 2025!

Para celebrar juntos este nuevo hito, te proponemos una visita amenizada por un gran concierto del grupo AKESTEKO, ¡para alegrarnos e inaugurar dignamente nuestros nuevos espacios!

