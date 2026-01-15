AKETO + BOB MARLICH Canal 93 Bobigny

Pilier du rap français, Aketo s’impose depuis plus de 25 ans par une technique redoutable et une trajectoire marquante, de Sniper à une carrière solo riche en projets et collaborations. Une figure respectée, toujours active et ancrée dans l’ADN du Hip Hop.

À ses côtés, Bob Marlich, rappeur originaire du Val-de-Marne, affirme un style personnel mêlant rap traditionnel et sonorités actuelles, porté par des textes sincères et introspectifs.

Concert debout

Un co-plateau entre héritage et nouvelle génération du rap français.

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

13 euros.

Tout public.

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès 93000 Salle de musiques actuelles à Bobigny (coeur du 9-3), Canal 93 est un lieu qui permet la réalisation de toute la chaîne de création et de la pratique artistique : formation, répétition, diffusion, résidence …

Canal 93 est aussi et tout simplement un lieu de divertissement et où l’on peut écouter, voir, boire un verre et se restaurer, se rencontrer et discuter d’une même passion : la musiqueBobigny

