Akiko et Momoko Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 15:00 –

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Performance dessinée à 4 mains par Kotimi et Antoine GuilloppéCette représentation invite les deux illustrateurs à créer une fresque géante en direct et en musique où les deux personnages, Akiko et Momoko, se rencontrent. Les deux styles graphiques se mêlent et forment un moment de poésie drôle et touchant au pied du Mont Fuji.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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