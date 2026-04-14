Akiko et Momoko, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Akiko et Momoko Samedi 25 avril, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Performance dessinée à 4 mains par Kotimi et Antoine Guilloppé

Cette représentation invite les deux illustrateurs à créer une fresque géante en direct et en musique où les deux personnages, Akiko et Momoko, se rencontrent. Les deux styles graphiques se mêlent et forment un moment de poésie drôle et touchant au pied du Mont Fuji.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Performance dessinée à 4 mains par Kotimi et Antoine Guilloppé