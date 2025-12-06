Akim Omiri Contexte La Crèche

Akim Omiri Contexte samedi 6 décembre 2025.

Place du Champ de Foire La Crèche

Tarif : 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dans son deuxième spectacle, Akim Omiri scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société. Explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la » Cancel Culture » et les théories complotistes. .

Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

