Akim Omiri : Contexte – Théâtre 100 Noms Nantes, 6 juin 2025 20:15, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 20:15 – 21:25

Gratuit : non 14 € à 26 € RÉSERVATIONS :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Seul en scène.Dans son deuxième spectacle…Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la « Cancel Culture » et les théories complotistes. Plus qu’un simple divertissement, ce spectacle s’attaque aux enjeux sociaux de fond.Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne, pour replacer chaque sujet dans son véritable : Contexte.Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/