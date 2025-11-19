Akim Omiri, « Contexte » Théâtre 100 Noms Nantes

Akim Omiri, « Contexte » Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 20:15 – 21:25

Gratuit : non De 21 € à 35 € Tout public

Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez vérifier par vous même ????Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle « Contexte », le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la « Cancel Culture » en passant par le complotisme. Hilarant et salvateur.Durée : 1h10Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/