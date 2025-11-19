Akim Omiri : Contexte Théâtre 100 Noms Nantes

Akim Omiri : Contexte Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 19 novembre 2025.

Akim Omiri : Contexte Mercredi 19 novembre, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

21 € à 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T20:15:00 – 2025-11-19T21:25:00

Fin : 2025-11-19T20:15:00 – 2025-11-19T21:25:00

Seul-en-scène

Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez vérifier par vous même

Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle, « Contexte », le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la « Cancel Culture » en passant par le complotisme. Hilarant et salvateur.

Public : adultes

Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]

Seul-en-scène nantes nantes métropole