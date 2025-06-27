Akim Omiri Dijon Théâtre des Feuillants Dijon

Akim Omiri Dijon

Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Akim Omiri en spectacle à Dijon le 8 avril 2026 au Théâtre des Feuillants. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Dans son deuxième spectacle, Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la “Cancel Culture” et les théories complotistes. Plus qu’un simple divertissement, ce spectacle s’attaque aux enjeux sociaux de fond. Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne pour replacer chaque sujet dans son véritable Contexte. .

Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

