AKIM OMIRI ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

AKIM OMIRI Début : 2026-10-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans son deuxième spectacle, Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l'éducation formatée, la "Cancel Culture" et les théories complotistes. Plus qu'un simple divertissement, ce spectacle s'attaque aux enjeux sociaux de fond. Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne pour replacer chaque sujet dans son véritable : Contexte.Infos pratiques :Restauration et bar sur placeParking gratuit / Arrêt bus Republic I

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86