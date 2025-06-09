Akim Omiri Festival Drôlement Bien Nouveau Théâtre de Besançon Besançon

Akim Omiri Festival Drôlement Bien

Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

2026-01-25

Dans son deuxième spectacle, Akim Omiri scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la “Cancel Culture” et les théories complotistes. Plus qu’un simple divertissement, ce spectacle s’attaque aux enjeux sociaux de fond. Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne pour replacer chaque sujet dans son véritable Contexte. .

