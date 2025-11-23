AKIM OMIRI – LE SPLENDID Lille

AKIM OMIRI Début : 2025-11-23 à 18:00. Tarif : – euros.

BORDERLINE PRODUCTIONS PRÉSENTE : : AKIM OMIRIApparemment il faut écrire quelques mots pour vous donner envie de venir :Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez vérifier par vous même ;) Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme. Hilarant et salvateur. Auteur : Akim Omiri, Kaza Artiste : Akim OmiriMetteur en scène : Kaza

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59