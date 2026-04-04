AKIM OMIRI L’ECRIN Talant
AKIM OMIRI L’ECRIN Talant samedi 20 mars 2027.
AKIM OMIRI Début : 2027-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
L’ECRIN ROND POINT DE L’EUROPE 21240 Talant 21
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