Akim Omiri null Esplanade Jacques Anquetil Talant

Informations pratiques

Talant

Akim Omiri

null Esplanade Jacques Anquetil L’Écrin Talant Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Akim Omiri en spectacle à Dijon le 8 avril 2026 au Théâtre des Feuillants, à Besançon le 18 mars 2027, à Belfort le 19 mars 2027 et à Talant le 20 mars 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Dans son deuxième spectacle, Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la “Cancel Culture” et les théories complotistes. Plus qu’un simple divertissement, ce spectacle s’attaque aux enjeux sociaux de fond. Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne pour replacer chaque sujet dans son véritable Contexte. .

null Esplanade Jacques Anquetil L’Écrin Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Akim Omiri

L’événement Akim Omiri Talant a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)