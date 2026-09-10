Akimatsuri – La Fête de l’automne au Parc Borély Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Akimatsuri – La Fête de l’automne au Parc Borély

Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 18h.

(dernières entrées et derniers ateliers à 17h). Avenue du Prado Avenue du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Comme les années précédentes, la culture japonaise est le fil conducteur de cette édition d’Akimatsuri.

Comme chaque année, lors du premier week-end d’octobre, Marseille célèbre la Fête de l’automne, Akimatsuri en japonais, au jardin botanique du parc Borély (8e). Venez profiter de ce havre de verdure, les 3 et 4 octobre de 10h à 18h (dernières entrées et derniers ateliers à 17h).



Le musée du vivant du parc Borély reçoit depuis plusieurs années cet événement nippon gratuit ouvert à toutes et tous. Comme les années précédentes, la culture japonaise est le fil conducteur de cette édition d’Akimatsuri, au sein de la vingtaine de stands et scènes imaginées.



Pensez à apporter vos gourdes, aucune bouteille d’eau en plastique ne sera mise à la vente, et ce, dans l’optique de réduire les déchets plastique. Des fontaines à eau seront à votre disposition.



Au programme :



Cette année, une vingtaine de stands vous invitent une nouvelle fois à découvrir les traditions et la culture japonais :



– cérémonie du thé

– bon odori : danse traditionnelle

– initiation à la calligraphie japonaise

– kitsuke : comment porter un kimono de façon traditionnelle

– kamishibaï : lecture de contes

– danses d’Okinawa

– wadaïko : tambours

– sashiko : broderie

– ikebana : art floral

– arts martiaux japonais : karaté, kendo, nippon kempo

et bien d’autres stands à découvrir…





Découvrez le jardin japonais:



La Fête de l’automne est aussi l’occasion de découvrir le Jardin japonais, symbole de la coopération entre les villes de Marseille et de Kobe grâce à un accord de jumelage établi en 1961. Ce jardin, d’une superficie de 1700 m², a été conçu dans le style traditionnel japonais « Chisen kai yu shiki », qui signifie « jardin de promenade autour d’un étang », et respecte les prescriptions ancestrales japonaises. Le jardin est conçu pour favoriser la méditation et représente une idéalisation de la nature en limitant les artifices, créant ainsi un véritable havre de paix en plein cœur de Marseille.



Fondé sur le principe des » trois profondeurs », il répond à une symbolique propre à culture japonaise. L’eau, source de pureté, est au cœur du jardin. Les pierres et les rochers sont considérés comme les abris des esprits. Le petit pont rouge représente le passage entre le monde matériel et le monde spirituel. Le lotus représente le trône des divinités orientales et le « chemin de rosée », agrémenté de lanternes, permettait aux maîtres de cérémonies du thé d’accéder au pavillon.



Ce lieu compte de nombreuses espèces d’arbres différentes (érable, malus, pinus, etc.), une multitude de plantes botaniques japonaises (anémone, hosta…) et plusieurs espèces d’arbustes (camélia, azalée, cognassier…). Le jardin japonais est l’un des 9 espaces thématiques présentés au sein du jardin botanique Edouard-Marie Heckel, riche de près de 3 500 espèces végétales.



Marseille et le Japon, une vieille histoire:



La Fête de l’automne est une occasion unique de célébrer la relation entre la Ville de Marseille et la Ville de Kobe au Japon, deux villes jumelées ensemble depuis 1961, soit 65 ans cette année. Il s’agit de l’un des plus vieux jumelages de la Ville de Marseille.



Les thématiques partagées par cette coopération sont nombreuses : la gestion des espaces verts et de l’aménagement urbain, la culture, les questions portuaires, les nouvelles technologies, le design, l’environnement ou encore les questions d’ingénierie urbaine et de protection du patrimoine. La célébration annuelle de la Fête de l’automne fait partie des nombreux évènements culturels japonais organisés dans la cité phocéenne. eille. .

Avenue du Prado Avenue du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As in previous years, Japanese culture is the central theme of this year’s Akimatsuri.

L’événement Akimatsuri – La Fête de l’automne au Parc Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-10 par Ville de Marseille