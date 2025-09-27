AKOU + HABIA LE TAQUIN Toulouse

AKOU + HABIA LE TAQUIN Toulouse samedi 27 septembre 2025.

AKOU + HABIA

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Jazz Pop / Nouvelle musique traditionnelle basque.

AKOU Nous propose un univers unique de jazz teinté de sonorités pop.

HABIA Elles sont trois cordes et trois voix à la fois. Elles jouent un répertoire tiré de la tradition basque et des créations.

AKOU jongle avec justesse entre légèreté et puissance. Ces membres jouent avec les esthétiques du jazz actuel et explorent des sonorités diverses avec curiosité et élégance.

HABIA propose un répertoire qui nous plonge dans les grands thèmes de la vie, de leur vie, aujourd’hui. 10 .

+33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

English :

Jazz Pop / New traditional Basque music.

AKOU We offer a unique universe of jazz tinged with pop sounds.

HABIA They are three strings and three voices at once. They play a repertoire drawn from Basque tradition and their own creations.

German :

Jazz Pop / Neue traditionelle baskische Musik.

AKOU Wir bieten eine einzigartige Welt des Jazz, die mit Popklängen gefärbt ist.

HABIA: Sie sind drei Saiten und drei Stimmen zugleich. Sie spielen ein Repertoire aus der baskischen Tradition und neue Kreationen.

Italiano :

Jazz Pop / Nuova musica tradizionale basca.

AKOU ci offre un universo unico di jazz tinto di suoni pop.

HABIA Sono tre corde e tre voci allo stesso tempo. Suonano un repertorio tratto dalla tradizione basca e dalle loro creazioni.

Espanol :

Jazz Pop / Nueva música tradicional vasca.

AKOU nos ofrece un universo único de jazz matizado con sonidos pop.

HABIA Son tres cuerdas y tres voces a la vez. Tocan un repertorio extraído de la tradición vasca y de sus propias creaciones.

