AKZAK Mende

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, Via Danse CCN de Bourgogne // Danse

Agis dans ton lieu, pense avec le monde .

Ce vers du philosophe et poète martiniquais Edouard Glissant sous-tend la création d’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux.

AKZAK, dont le nom est inspiré du terme turc aksak*, réunit autour des rythmes interprétés sur scène par un percussionniste virtuose, douze danseur·euses venu·es de France et de plusieurs pays africains Burkina Faso, Égypte, Maroc et Tunisie.

S’appuyant sur les singularités propres à chacun·e, les interprètes réinventent une énergie collective qui cimente la cohésion du groupe.

Ensemble, ils et elles font surgir une gestuelle puissante, une danse sensible, rapide, en suspens, qui relie les humanités dans leurs différences et dans leur joie de danser ensemble.

*terme emprunté à la théorie musicale ottomane, qui signifie à contretemps et désigne les principaux rythmes irréguliers rencontrés dans les Balkans.

◥ Pour aller plus loin le film documentaire Danser sur les frontières d’Elise Darblay et Antoine Depeyre, qui donne à voir les coulisses de la création d’AKZAK

Age Tout public

Lieu Théâtre de Mende

Durée 1h10

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Chorégraphie Héla Fattoumi Éric Lamoureux // en collaboration avec les interprètes Sarath Amarasingam, Meriem Bouajaja, Juliette Bouissou, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Mohamed Fouad, Mohamed Lamqayssi, Johanna Mandonnet, Angela Vanoni // Composition et Interprétation Musicale Xavier Desandre Navarre

Scénographe, collaborateur art visuel Stéphane Pauvret // Création lumières Jimmy Boury // Création costumes Gwendoline Bouget assistée de Bérénice Fischer // Direction technique Thierry Meyer // Régie son Valentin Maugain // Régie lumière Manon Bongeot // Régie costumes Hélène Oliva

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

